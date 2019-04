Fortnite: polverizzato il record di uccisioni in Duo vs Squad su console

I record, si sa, sono fatti per essere infranti. Specialmente in Fortnite, dove la comunità continua a crescere e, soprattutto, a diventare più abile.

Sul finire del mese di marzo, la coppia composta da Dizzle e Jacobbb, che giocano su PlayStation 4, ha messo a segno un totale di 51 uccisioni in Duo vs Squad, infrangendo il precedente record di 48 che resisteva su console dal mese di aprile. Jacobbb ha eliminato 24 nemici, mentre Dizzie è riuscito a fare di meglio mettendone fuori gioco 27.

Duo vs Squad prevede la partecipazione di un team composto da una coppia di giocatori in una lobby composta interamente da squadre da 4. Spesso, per massimizzare l'area della mappa coperta e il numero di uccisioni, i due membri del team si separano, per poi ricongiungersi nelle fasi finali. Dizzie e Jacobbb, nello specifico, sono atterrati a Pinnacoli Pendenti, prima di dirigersi rispettivamente verso Sponde del Saccheggio e Condotti Confusi. La squadra ha vissuto attimi di panico sul finire del match quando Jacob è stato abbattuto, che per fortuna è stato rianimato dal compagno. Potete guardare il video dell'intera partita (e imparare qualche trucchetto) in cima a questa notizia. Su PC, ricordiamo, il record in Duo vs Squad ammonta a 52 uccisioni (ancora più impressionante!) è detenuto da Pityth e Kygozz.

Prima di salutarvi e lasciarvi alla visione del filmato, segnaliamo che con l'aggiornamento di questa settimana debutterà l'Arco Esplosivo. La promozione Honor Guard, invece, sembra essere ancora una volta a rischio.