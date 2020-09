Fortnite, popolarità in calo? Epic smentisce le dichiarazioni di Apple

Prosegue a colpi di dichiarazioni la disputa tra Apple ed Epic, che ha portato alla rimozione da Fortnite da App Store.

In una delle ultime puntate, Apple ha accusato Epic di aver generato tutto questo trambusto con l'unico obiettivo di rinvigorire l'interesse nei confronti di Fortnite, che secondo i dati nelle mani dell'azienda di Cupertino sarebbe calato del 70% da ottobre 2019 a luglio 2020: "Per ragioni che non hanno nulla a che fare con i reclami di Epic nei confronti di Apple, la popolarità di Fortnite è in calo. A luglio 2020, l'interesse per il gioco risultava inferiore del 70% rispetto all'ottobre del 2019. Questa causa sembra far parte di una campagna marketing progettata per rinvigorire l'interesse nei confronti di Fortnite!".

Epic Games non ci sta e, in attesa dell'udienza del 28 settembre, ha depositato un nuovo documento legale nel quale rispedisce al mittente le accuse: "Nel corso del periodo di tempo selezionato da Apple per la comparativa del volume di ricerche su Google (tra ottobre 2019 e luglio 2020), il numero dei giocatori attivi su base giornaliere è in realtà aumentato di oltre il 39%". Insomma, secondo i legali di Epic, Apple si sarebbe limitata a valutare il volume delle ricerche su Google, che non corrisponderebbe al numero effettivo di giocatori attivi, che in realtà risulterebbe aumentato nel periodo in questione. Attendiamo la risposta di Apple.

Prima di darvi appuntamento alla prossima puntata, un breve riassunto: tutto è cominciato quando Epic si è rifiutata di pagare ad Apple la tassa del 30% per gli acquisti in-app, implementando in Fortnite un metodo di pagamento diretto che viola i termini del servizio di App Store. Apple ha quindi rimosso Fortnite dallo store e ha terminato l'account sviluppatore di Epic. Il giudice Yvonne Gonzalez Rogers della corte del Northern Discrict of California ha salvato i giochi che girano in Unreal Engine, ma non ha concesso il via libera al ritorno di Fortnite sull'App Store. L'udienza principale si svolgerà il 28 settembre.