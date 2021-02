Fortnite e i portali: Kevin il Cubo sta per tornare? I fan si scatenano

Non è la prima volta che ipotesi e speculazioni su di un possibile ritorno di Kevin il Cubo in Fortnite: Battaglia Reale prendono piede nella community di appassionati del battle royale.

Questa volta, a riaccendere il sospetto sono una serie di indizi piuttosto peculiari. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, parte dei giocatori hanno puntato il dito in direzione dei portali che ormai da diverse settimane stanno facendo la propria comparsa nell'isola di gioco. Un attento e fantasioso utente attivo sul forum Reddit come "duskyxlops" ha in particolare portato all'attenzione la possibilità che Epic Games stia nascondendo il ritorno di Kevin il Cubo in bella vista. Unendo le posizioni dei portali apparsi in-game sino ad ora, infatti, sembra comporsi proprio la sagoma di un cubo.



Certo, al momento, l'immagine è incompleta, poiché allo stato attuale mancherebbero all'appello almeno due punti d'interesse per confermare la teoria. Ad ogni modo, con Fortnite in continua evoluzione, quest'ultima resta se non altro suggestiva. Ad alimentare le speculazioni contribuiscono poi i numerosi dataminer attivi sul gioco, che poco tempo fa suggerivano un arrivo nel gioco di skin dedicate proprio a Kevin il Cubo.



In attesa di eventuali sviluppi che confermino o smentiscano tali teorie, le skin di Ryu e Chun-Li di Street Fighter sono disponibili in Fortnite, mentre il prossimo portale potrebbe inaugurare una collaborazione tra Fortnite e la serie Disney+ di WandaVision.