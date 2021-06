Fortnite: posiziona paperelle di gomma in Corso Commercio, Parco Pacifico e Cala Credente

Le missioni della prima settimana della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 sono piuttosto numerose e richiedono ai giocatori di svolgere numerose attività nei vari punti della mappa. Una di questa ha come protagoniste delle buffe paperelle di gomma che vanno piazzate in alcuni luoghi.

L'obiettivo di questo incarico leggendario consiste nel "posizionare paperelle di gomma in Corso Commercio, Parco Pacifico e Cala Credente". Per completare la sfida dovete semplicemente dei luoghi specifici della mappa di Fortnite Stagione 7 ed interagire con la piccola sagoma trasparente di una paperella per posizionarla. Una volta fatto lo stesso nei tre luoghi indicati nella descrizione della missione potrete ricevere in premio ben 30.000 Punti Esperienza.

Ecco di seguito l'elenco completo dei punti nei quali è possibile posizionare le paperelle di gomma:

Corso Commercio: il luogo in cui posizionare la paperella di gomma è nel campetto da basket nella parte bassa del punto d'interesse, in uno dei quattro angoli

il luogo in cui posizionare la paperella di gomma è nel campetto da basket nella parte bassa del punto d'interesse, in uno dei quattro angoli Parco Pacifico: in prossimità di uno dei due distributori di benzina alla stazione di servizio

in prossimità di uno dei due distributori di benzina alla stazione di servizio Cala Credente: sul bordo della piscina a nord-est del punto d'interesse

Tutti i luoghi citati potrebbero essere affollati a causa dei numerosi giocatori intenti a completare la sfida. A tal proposito, potrebbe essere una buona idea quella di avviare una partita in modalità Rissa a Squadre e approfittare del minor numero di giocatori e della possibilità di rinascere dopo la morte per semplificare la missione. Prima di lasciarvi ad una mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale potete trovare indicazioni precise sui luoghi in cui posizionare paperelle di gomma, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come interagire con la lavagna delle teorie di complotto di Jonesy Bunker in Fortnite Stagione 7.