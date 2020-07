Fortnite: posizione degli anelli fluttuanti a Foresta Frignante

Tornano anche nella Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 gli anelli fluttuanti, ovvero i collezionabili di colore azzurro che questa volta vanno raccolti in giro per il punto d'interesse chiamato Foresta Frignante.

A differenza delle scorse settimane, trovare gli anelli nascosti in questa zona della mappa è molto semplice, dal momento che ogni singolo oggetto è stato posizionato in cima ad uno dei grossi alberi di Foresta Frignante. A questo proposito, vi suggeriamo di completare la sfida in modalità Rissa a Squadre, nella quale è possibile partire con un bel gruzzoletto di materiali e la possibilità di schierare il deltaplano a proprio piacimento, così da poter raggiungere senza problemi la cima di ogni albero.

Per semplificarvi il lavoro, potete dare un'occhiata qui sotto alla mappa di gioco con sopra indicata la posizione di tutti gli anelli fluttuanti di Foresta Frignante, così da raccoglierli tutti in una manciata di secondi.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come trovare i gomitoli di Gattorill in Fortnite Capitolo 2, così da completare un'altra delle sfide della Settimana 7.