Fortnite: posizione del Fortbyte 2 nascosto nella schermata di caricamento 6

Dopo avervi spiegato come completare tutte le sfide della Settimana 6 di Fortnite, in questa mini-guida vi mostriamo la posizione del Fortbyte #2 nascosto nella schermata di caricamento 6.

Al posto degli Stendardi segreti, la Stagione 9 di Fortnite ha introdotto la comparsa dei Fortbyte nascosti nelle schermate di caricamento delle varie settimane. In questa mini-guida, in particolare, vi mostreremo dove trovare il Fortbyte #2 nascosto nella schermata di caricamento della Settimana 6.

Dove trovare il Fortbyte #2 nascosto nella schermata di caricamento 6

Dopo aver analizzato la schermata di caricamento segreta della Settimana 6 di Fortnite Stagione 9, abbiamo appreso che il Fortbyte #2 si trova a Neoinclinato, sulla cima della torre che sovrasta la cittadina. La posizione della torre è stata evidenziata con un cerchio rosso sulla mappa riportata a fondo pagina.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #2, dunque, è atterrare sulla torre di Neoinclinato e raccogliere il relativo chip. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarlo più facilmente, potete guardare il video proposto in apertura.

Come procede la caccia ai Fortbyte disseminati nell'isola di Battaglia Reale? Se avete bisogno di aiuto per trovarli tutti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida costantemente aggiornate con le posizioni di tutti i Fortbyte attualmente noti.