Fortnite: la posizione del Fortbyte 75 che si trova nell'hangar di un aeroporto

Prosegue la nostra caccia ai Fortbyte nascosti nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). In questa mini-guida, in particolare, vi mostreremo la posizione esatta del Fortbyte #75 che si trova nell'hangar di un aeroporto a Piste Polari.

Dopo avervi spiegato dove trovare il Fortbyte #63 situato tra Approdo Avventurato e Lande Letali, in questa mini-guida vi mostriamo la posizione del Fortbyte #75 che si trova nell'hangar di un aeroporto a Piste Polari.

Dove trovare il Fortbyte #75 situato nell'hangar di un aeroporto

Il Fortbyte #75 si trova a Piste Polari, all'interno dell'hangar che abbiamo evidenziato con un cerchio rosso sulla mappa riportata a fondo pagina. Il chip si trova nell'angolo nord-est dell'hangar, e attende solo di essere raccolgo dal giocatore.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #75, dunque, è atterrare nei pressi di Piste Polari, entrare all'interno dell'hangar, raggiungere la posizione del chip e interagire con esso per raccoglierlo. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente il chip, vi basta guardare il filmato proposto in apertura.

Come procede la vostra caccia ai Fortbyte disseminati nell'isola di Battaglia Reale? Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida costantemente aggiornata che vi spiega dove trovare tutti i Fortbyte attualmente noti della Stagione 9 di Fortnite.