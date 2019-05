Fortnite: posizione del Fortbyte 79 che si trova in una postazione arcade

Oltre a dedicarsi alle Sfide della Settimana 4, a partire da oggi i giocatori di Fortnite Stagione 9 possono mettersi alla ricerca del nuovo Fortbyte #79 che si trova in una postazione arcade. Di seguito vi mostriamo la posizione esatta del chip all'interno della mappa.

Per ottenere il Fortbyte in questione vi basta raccogliere il relativo chip nascosto a Mega Mall. Di seguito vi mostriamo come trovarlo.

Come ottenere il Fortbyte #79 che si trova in una postazione arcade

Il Fortbyte #79 si trova in una postazione arcade di Mega Mall, per l'esattezza all'interno del cerchio rosso che abbiamo evidenziato sulla mappa riportata a fondo pagina. Tutto quello che dovete fare per ottenerlo, dunque, è atterrare a Mega Mall, entrare nel centro commerciale, accedere alla sala giochi del primo piano e raccogliere il chip situato dietro il bancone. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarlo più facilmente, potete guardare il filmato proposto in apertura.

