Fortnite: posizione del Fortbyte 98 all'interno di una casa lunga vichinga

Nuovo giorno, nuovo Fortbyte da scovare nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). In questa mini-guida vi mostriamo dove trovare il Fortbyte #98 all'interno di una casa lunga vichinga.

Dopo avervi spiegato come ottenere il Fortbyte #3 accessibile utilizzando l'emoji Milite Teschio nel punto più occidentale dell'isola, di seguito vi mostriamo dove trovare il Fortbyte #98 situato all'interno di una casa lunga vichinga.

Dove trovare il Fortbyte #98 all'interno di una casa lunga vichinga

Il Fortbyte #98 si trova a sud-est di Spiagge Snob, all'interno di una casa lunga vichinga situata all'estremo nord-ovest del bioma polare. Per aiutarvi trovarla, abbiamo evidenziato la posizione della casa lunga vichinga con il cerchio rosso riportato sulla mappa a fondo pagina.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #98, dunque, è atterrare nei pressi del luogo indicato, entrare all'interno della casa lunga vichinga, individuare il chip e raccoglierlo. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarlo più facilmente, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili anche le nuove Sfide della Settimana 7. Se invece avete bisogno di aiuto per trovare tutti gli altri Fortbyte disseminati nell'isola di Battaglia Reale, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida costantemente aggiornata con le posizioni di tutti i Fortbyte attualmente noti.