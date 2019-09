Fortnite: posizione dei segnali di Divieto di Ballo

Nel corso della Settimana 6 della Stagione X di Fortnite Battaglia Reale dovrete dare la caccia ai segnali di Divieto di Ballo sparsi per la mappa, così da distruggerli e completare una delle missioni Boogie Down.

In questa guida non vi indicheremo ogni singola posizione dei cartelli, ma vi segnaleremo i tre più vicini così che possiate completare la sfida in una manciata di minuti. Atterrando infatti nella parte innevata della mappa potrete trovare tutti e tre i cartelli necessari al completamento della sfida a pochi metri di distanza.

Ecco la posizione dei cartelli di Divieto di Ballo:

Il primo può essere trovato nell'estremità a sud-ovest della mappa, raggiungetelo e dategli un colpo di piccone per buttarlo giù A questo punto andate verso nord-est fino a raggiungere una piccola montagna con al centro un accampamento con un falò e un paio di tende. Il cartello è proprio lì, distruggetelo e proseguite L’ultimo divieto da distruggere si trova a sud-est di Piste Polari, nella parte più alta. Proprio nel punto in cui è possibile guardare l’hangar dall’alto troverete un cartello, vicino ad una bandiera bianca e rossa

Potete seguire questo percorso nella modalità Rissa a Squadre, dove sarà molto difficile che qualcuno possa intralciarvi se questa parte della mappa rientra nella vostra “metà”. Se avete difficoltà nel trovare i cartelli, qui sotto trovate una mappa con delle indicazioni precise sui luoghi da raggiungere.

Avete già letto i nostri consigli su come raggiungere il pianoforte di Fortnite e suonare lo spartito? Sulle nostre pagine trovate anche una guida alla posizione della statua di pipistrello, della piscina e della sedia per giganti.