Fortnite: le posizioni dove atterrare su diversi Semprecentro

Le nuove missioni Centro! di Fortnite Stagione 10 sono finalmente disponibili per tutti i giocatori. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la missione "Atterra su diversi Semprecentro", mostrandovi le posizioni di questi particolari punti presenti sulla mappa.

I Semprecentro non sono altro che dei segnali luminosi a forma di bersaglio presenti sulla mappa, formati da due cerchi concentrici di coloro rosso con un puntino al centro. Di seguito vi mostriamo dove trovarli, in modo da portare a termine la missione.

Dove trovare i Semprecentro in Fortnite Stagione 10

Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 10) sono presenti tre Semprecentro differenti. Ne trovate uno a nord di Boschetto Bisunto, uno a sud-est di Piste Polare e uno a sud-ovest di Palme Acquatiche.

Tutto quello che dovete fare per completare la missione, dunque, è atterrare all'interno di questi segnali luminosi a forma di bersaglio. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente le posizioni esatte dei diversi Semprecentro, potete guardare il filmato proposto in apaertura.

Parlando delle ultime novità introdotte nel battle royale di Epic Games, ricordiamo che è stato pubblicato l'aggiornamento 10.4 di Fortnite, update che ha inserito la nuova Zona Fenditura Periferia Astrale e la modalità a tempo limitato Zone Wars. Segnaliamo inoltre che un recente leak ha svelato i costumi delle nuove Sfide a Tempo Straordinario, attese in arrivo nel corso dei prossimi giorni.