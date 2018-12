Fortnite: i possessori della skin Galaxy riceveranno uno spray esclusivo

Pare che Epic Games e Samsung stiano per rendere il set di oggetti Galaxy di Fortnite Battaglia Reale ancora più ricco di quanto non sia già.

Per chi non lo sapesse, la rarissima skin Galaxy, assieme al piccone e al deltaplano associati, sono oggetti riservati agli acquirenti dei terminali Samsung Galaxy Note 9 e il Galaxy Tab S4. Il fatto che non ci sia altro modo per ottenerli, ha reso questi oggetti estremamente ambiti.

Analizzando i file del recente aggiornamento 7.00, che ha dato il via alla Stagione 7 della Battaglia Reale, i data miner hanno scoperto un nuovo spray appartenente al medesimo set. Si tratta di un lama con una galassia come sfondo, il cui stile è identico a quello degli altri oggetti. Epic Games non ha ancora annunciato nulla al riguardo e lo spray non risulta ancora disponibile, ma potrebbe essere solo una questione di tempo. Con tutta probabilità, verrà automaticamente aggiunto all'inventario dei possessori della skin Galaxy, esattamente come accaduto con il deltaplano e il piccone, anch'essi introdotti in un secondo momento.

Potete ammirare lo spray nell'immagine in calce alla notizia. Come vi sembra? Qualcuno tra voi possiede la skin Galaxy? Ricordiamo che durante i recenti Game Awards 2018, Epic Games ha annunciato Il Quartiere, un'area dell'isola nella quale verranno posizionate le isole più originali progettate dai giocatori con la nuova Modalità Creativa. I giocatori si stanno già divertendo nel ricreare le celebri mappe di Call of Duty e Counter Strike.