Fortnite, è possibile creare un drone esplosivo? L'invenzione di un giocatore!

Mentre la scelta di supportare le rivendicazioni del movimento Black Lives Matter ha spinto Epic Games ad annunciare un nuovo rinvio della Stagione 3 di Fortnite: Battaglia Reale, i giocatori continuano a sperimentare con le possibilità offerte dal titolo.

In particolare, l'utente Reddit "Slushyguy" si è cimentato nel tentativo di creare nuovi item combinando diversi oggetti in-game. Tra i risultati conseguiti figura la scoperta di una procedura per dare forma ad una sorta di drone la cui composizione è alquanto peculiare. Come potete verificare nel video che trovate in calce a questa news, il creativo giocatore ha infatti trovato il modo per unire tra loro due strumenti esplosivi.

Utilizzando come base una parete rimovibile, l'utente ha posizionato su di essa una mina di prossimità e, sotto a quest'ultima, un esplosivo C4. In questo modo, rimuovendo la parete, la prima è caduta sul secondo, dando vita a un dispositivo che ha immediatamente preso a fluttuare. Inutile dire che imbattersi in quest'ultimo potrebbe risultare alquanto spiacevole!



In chiusura, ricordiamo che l'evento Il Dispositivo si terrà il prossimo lunedì 15 giugno, mentre la nuova Stagione inizierà mercoledì 17 giugno. Nel frattempo, un teaser della Stagione 3 di Fortnite si è mostrato per errore ad un giocatore attivo sul battle royale.