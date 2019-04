Fortnite: possibile scandalo cheating alle qualificazioni per la Coppa del Mondo?

Dubs, un giocatore che ha partecipato alla fase di qualificazione per la Coppa del Mondo di Fortnite, è stato accusato di cheating. E non sarebbe l'unico. AspectDolphin è il principale fautore di questo possibile terremoto che rischia di travolgere i qualifier della coppa del mondo.

Pare che la gola profonda sia un “provider di cheat” per Fortnite.Ha però tenuto a specificare che i suoi trucchi non sarebbero diretti a danneggiare la scena competitiva ma, chiaramente, non può sapere da chi chi o come vengono utilizzati.

AspectDolphin, inoltre, dice di avere un dossier di nomi pronto per esser diffuso e ha pubblicamente accusato Dubs fn, uno dei giocatori che ha partecipato ai qualifier.

Le prove contro Dubs però sono tutt'altro che solide. L'unica prova sono gli screenshot di messaggi Discord tra un utente chiamato "RDubs" e un cheat provider. Altri comunque si sono accodati alle accuse, dichiarando che le azioni di Dubs durante le qualifiche sembravano sospette. Soprattutto la mira: questa era tutt'altro che naturale.

Dubs fn, nel frattempo, ha negato ovviamente le accuse . Aspect ha anche dichiarato che segnalerà tutti quelli che imbrogliano, mostrando le prove e presentandole a Epic Games.

Ci sono ancora prove aggiuntive che indicano che Dubs è colpevole, ha detto AspectDolphin. Un account creato nel forum di un cheater nel dicembre 2018 chiamato "ruedubs14" ha il nickname vecchio utilizzato dal giocatore, "ruedubs", e il numero 14 che usa sempre in Fortnite quando gioca con la skin calcistica.

Questi sono solo indizi tutt'altro che circostanziati e non dimostrano nulla. AspectDolphin, però, promette di andare a fondo della questione e pubblicare i nomi dei player fraudolenti su Twitter non appena avrà raccolto tutte le prove del caso.