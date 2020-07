Fortnite: un post di Epic Games conferma l'arrivo della skin di Captain America

Dopo i numerosi leak pubblicati dai dataminer sull'arrivo del costume di Captain America in Fortnite Capitolo 2, ecco che anche Epic Games si sbottona con un post sui canali social ufficiali in cui viene lasciato intendere che la skin sta per approdare sul negozio oggetti.

Il team di sviluppo ha infatti pubblicato su Facebook un post in cui sono presenti solo tre emoticon che, nella loro semplicità, sembrano contenere il messaggio che i fan stavano tanto aspettando: uno scudo, una stella e dei fuochi d'artificio. Sembra quindi che la stessa Epic Games abbia confermato che con l'aggiornamento del negozio oggetti del 4 luglio 2020 ci verrà data la possibilità di spendere i preziosi V-Buck per acquistare la skin del Capitano e, perché no, di altri oggetti appartenenti al suo set esclusivo. Stando poi alle ultime informazioni dei dataminer, il negozio oggetti avrà uno sfondo esclusivo per tutta la durata del mini-evento, così da mostrare l'iconico scudo del supereroe Marvel.

Vi ricordiamo che sono già stati diversi i supereroi della Casa delle Idee ad arrivare nel battle royale come skin e tra questi troviamo Starlord, Psylocke, Domino, Deadpool, Vedova Nera e Cable.

