Fortnite, posticipata la Stagione 3: ecco la nuova data di inizio

Epic Games ha appena annunciato che la Stagione 3 di Fortnite non prenderà il via giovedì 4 giugno come inizialmente pianificato. La compagnia ha optato per il posticipo per assicurarsi che ogni contenuto della nuova stagione sia perfetto.

Per questo motivo la Stagione 3 comincerà con una settimana di ritardo, ovvero giovedì 11 giugno. Tutti i giocatori sono inoltre invitati a partecipare a "Il Dispositivo", uno spettacolo in diretta con una rappresentazione unica che si svolgerà a partire dalle ore 20:00 di sabato 6 giugno. I posti sono limitati, per cui siete invitati ad arrivare con 30 minuti di anticipo per assicurarvi il vostro. Secondo una teoria, nel corso dell'evento che ci traghetterà verso la Stagione 3 Mida cambierà per sempre la conformazione dell'isola...

Alla luce di ciò, avete più tempo a disposizione per completare le sfide del Pass battaglia e bloccare le vostre scelte per l'aspetto di Brutus, NitrogliceRina, Miaoscolo, Skye, Mida e Maya. Inoltre, potete ancora completare le due serie sfide aggiunte di recente: Dominio locale e Assalto all'Agenzia. Nel negozio di gioco sono disponibili il costume Ombra Rinnegata (epico, 1.500 V-Buck), che include il dorso decorativo Raggio dell'esplosione, e una schermata di caricamento gratuita cedibile del raid Invasione dell'Agenzia.