Fortnite potrebbe ospitare un evento in-game a Capodanno

L'aggiornamento 7.10 di Fortnite pubblicato questa mattina ha introdotto il Villaggio Invernale nella Modalità Creativa, ha depotenziato lo Stormwing e ha dato ufficialmente il via all'evento di Natale 14 giorni di Fortnite.

A quanto pare, nelle prossime settimane Epic Games potrebbe avere dell'altro in serbo per i suoi affezionatissimi giocatori. L'utente ForTory, analizzando i dati introdotti dalla nuova patch, ha scovato dei file che fanno riferimento ad un evento di capodanno. Tra di essi è presente una palla molto simile a quella che viene impiegata durante i festeggiamenti di Times Square, a New York.

Tra l'altro, il buon Ninja, che è il giocatore di Fortnite più celebre in assoluto, darà il benvenuto al nuovo anno in uno show in diretta proprio dalla celebre piazza. In aggiunta alla palla, sono anche stati trovati dei riferimenti ad un conto alla rovescia, pertanto è probabile che a Capodanno sarà possibile festeggiare l'avvento del 2019 in un evento in-game. Epic Games non ha ancora annunciato nulla di preciso ma, dato che alla fine dell'anno non manca molto, sicuramente non dovremo attendere molto.

Gli eventi in-game sono ormai diventati un marchio di fabbrica di Fortnite. Sono milioni i giocatori che hanno assistito ad avvenimenti come il lancio del razzo e l'esplosione del cubo Kevin.