Fortnite: i Predoni sono troppo forti, c'è chi ne chiede l'eliminazione

Una delle novità di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 è rappresentata dai Predoni, un nuovo ostacolo sulla mappa che in realtà ha causato problemi a molti giocatori, anche a tanti famosi pro player.

I Predoni sono troppo forti e sbilanciati e creano problemi a giocatori professionisti, risultando di fatto una vera e propria minaccia per i giocatori meno abili, da qui la richiesta pubblica di rimozione indirizzata a Epic Games. Tra i tanti nomi che si sono schierati a favore della rimozione dei Predoni troviamo SypherPK, Dakotaz e Bugha, campione in carica in singolo di Fortnite Battle Royale.

C'è da dire che difficilmente Epic Games rimuoverà i Predoni da Fortnite, certo è che potrebbe cogliere l'occasione per depotenziare questi nemici, al momento sin troppo aggressivi in particolare quando attaccano in gruppo, capaci di determinare la morte del giocatore con un solo colpo, o quasi, senza lasciare alcuna via di scampo.

Gli sviluppatori sono ora impegnati nell'aggiunta delle auto in Fortnite, i primi veicoli dovrebbero debuttare il 23 luglio portando in dote anche alcuni cambiamenti alla mappa, ne sapremo certamente di più nel corso della prossima settimana.