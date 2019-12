Fortnite premiato ai Game Awards, J.J. Abrams svela i dettagli sul crossover con Star Wars

Durante i The Game Awards 2019 Fortnite è stato premiato come miglior videogioco in continua evoluzione (Best Ongoing Games) superando agguerriti rivali come Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV Online e Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Ma c'è di più perchè nel corso dello show il regista J.J Abrams è salito sul palco per svelare maggiori informazioni sull'attesissimo evento crossover Fortnite x Star Wars:

"Se ti sei perso l'annuncio ai Game Awards, il regista J.J. Abrams ha rivelato che Fortnite mostrerà in esclusiva una scena inedita di Star Wars l'Ascesa di Skywalker sabato 14 dicembre alle 20:00 ora italiana, in diretta da Rapide Rischiose. Tutti i partecipanti all'evento nel gioco riceveranno anche un deltaplano TIE whisper gratuito: un caccia stellare feroce e veloce. Per festeggiare l'evento, sono disponibili nuovi costumi, deltaplani, picconi ed emote a tema Star Wars, ora nel Negozio oggetti. Fatti trovare già vestito come Rey, Finn e altri questo sabato 14 dicembre, quando apriremo i battenti alle 19:30 ora italiana e all'inizio dell'evento alle 20:00 ora italiana!"

Appuntamento dunque alle 20:00 di sabato 14 dicembre per assistere in anteprima alla proiezione di una scena di Star Wars L'Ascesa di Skywalker, nuovo film di Guerre Stellari in arrivo al cinema dalla prossima settimana.