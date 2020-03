Fortnite: Premier sospesa, Ozil e Kolasinac si danno allo streaming

Dopo le star dell'NBA, anche alcuni giocatori di calcio hanno deciso di darsi allo streaming per passare il tempo e distrarsi dalla situazione legata all'emergenza sanitaria mondiale legata al coronavirus.

In particolare i giocatori dell'Arsenal Mesut Ozil e Sead Kolasinac hanno scelto di buttarsi su Fortnite. Il 12 marzo, come sappiamo, anche la federazione inglese ha deciso – dopo molti tentennamenti e scelte alquanto discutibili anche del governo – di sospendere la Premier League.

Il governo britannico aveva inizialmente annunciato che lo sport poteva continuare normalmente; la conferma che l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta era risultato positivo al test per il coronavirus ha però portato a una sospensione immediata di tutti i campionati.

I due calciatori hanno giocato col pro player Berkay "Berki" Sarioba, che rappresenta l'organizzazione di proprietà di Mesut Ozil (la M10 Esports) e che è riuscito a trascinare i calciatori grazie a buone prestazioni che non li hanno fatti sfigurare.

Gli M10 di Mezut Ozil, attualmente, competono sia in FIFA che in Fortnite, vantando la recente acquisizione del vincitore della Coppa del Mondo nel formato Duo "Nyhrox" nel roster di Fortnite.

Ora, dato che la Premier League (così come molti altri campionati e sport) potrebbero esser sospesi per un tempo ancora indefinito, è lecito aspettarsi che Twitch e le altre piattaforme di streaming vedranno un incremento di atleti come mai accaduto prima d'ora.