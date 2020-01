Fortnite: prendi un pesce, atterra o effettua eliminazione prima degli altri

Una delle missioni Rimedio vs Tossina di Fortnite richiede di prendere un pesce, atterrare dal Bus della Battaglia o effettuare un'eliminazione prima degli altri. In questa mini-guida vi diamo qualche consiglio utile per portarla a termine.

Per portare a termine la missione dovrete riuscire a completare uno dei seguenti obiettivi nel corso di una partita: prendere un pesce prima degli altri, atterrare sulla mappa prima degli altri, oppure eliminare un avversario prima degli altri. Vediamo come fare.

Come prendere un pesce prima degli altri

Per prendere un pesce prima degli altri dovete atterrare vicino a una zona di pesca. Come mostrato nel video in apertura, una buona idea può essere quella di atterrare sull'arcipelago a nord-ovest della mappa, salire su un motoscafo, raggiungere i pesci e afferrarne subito uno con la canna da pesca.

Come atterrare prima degli altri

Per atterrare prima degli altri vi conviene buttarvi dal Bus della Battaglia verso una struttura elevata, come il faro che si trova a nord della mappa. Molto dipende dal tragitto seguito dal Bus della Battaglia: tuffatevi il prima possibile verso la struttura più alta che trovate sotto di voi. Un'altra zona di atterraggio favorevole è porzione innevata dell'isola, a sud-est della mappa, sulle montagne più alte.

Come effettuare un'eliminazione prima degli altri

Per eliminare un avversario prima degli altri vi conviene atterrare al più presto sulla porzione di mappa più affollata, come i vari luoghi indicati. Appena avvistate un nemico, cercate di eliminarlo il più in fretta possibile.

Parlando delle altre missioni Rimedio vs Tossina, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come ottenere gli encomi da specialista d'armi e dove cercare i forzieri nei luoghi storici.