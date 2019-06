Fortnite si prepara ad accogliere il Flare Gun? Trasmesso un trailer al Pro-Am!

Potrebbe esserci nuovamente aria di cambiamento presso l'isola di gioco, con Epic Games che sembra aver trasmesso un intrigante teaser trailer in occasione del Fortnite Celebrity Pro Am.

Secondo quanto segnalato sulla nota piattaforma Reddit, sembra infatti che la software house abbia approfittato di questa prestigiosa vetrina per trasmettere una sequenza decisamente interessante. Come potete infatti verificare in calce, il Redditer attivo con il nickname di "Blackheart", ha infatti postato un trailer che sembra presentare alla community un nuovo item, denominato "Flare Gun". Il filmato presenta l'oggetto con un breve e simpatico teaser, senza tuttavia fornire alcun tipo di informazione in merito a caratteristiche, funzionamento od eventuale data di esordio nel battle royale. Epic Games non ha ad ora fornito informazioni o conferme ufficiali in merito alla specifica natura di questa sequenza filmata: per cercare di capirne di più e scoprire se effettivamente c'è un nuovo oggetto/arma in arrivo nel gioco, non resta altro da fare che attendere comunicazioni in merito dalla software house.



Nel frattempo, ricordiamo ai videogiocatori che è ancora aperta in Fortnite la caccia ai Fortbyte, particolari chip che stanno progressivamente apparendo nei punti più disparati dell'area di gioco. Sulle pagine di Everyeye potete trovare diverse guide che vi indicano, tra gli altri, la posizione del Fortbyte 2 o come ottenere il Fortbyte 58.