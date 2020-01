Fortnite si prepara a festeggiare il Super Bowl 2020, in arrivo nuovi stili per le skin

Come avevamo immaginato, prima dell'aggiornamento 11.50 con il nuovo motore fisico previsto per l'inizio di febbraio, Epic Games ha pubblicato una nuova patch di Fortnite, che ha introdotto delle novità in Salva il Mondo e risolto alcuni bug nella Battaglia Reale, come il suono assente su PC e la sparizione delle funivie.

I data miner, ovviamente, non se lo sono fatto ripetere due volte e hanno subito cominciato ad analizzare i nuovi file di gioco, scoprendo alcune interessanti informazioni. A quanto pare, esattamente come già accaduto in passato, anche nel 2020 Fortnite celebrerà il Super Bowl, manifestazione sportiva più seguita negli Stati Uniti d'America che quest'anno si terrà lunedì 3 febbraio. In che modo? Stando a quando scoperto dai data miner, con due nuovi stili aggiuntivi per le skin della NFL, ovviamente dedicate alle due squadre finaliste, ovvero Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. In aggiunta, ci sarebbe achhe una nuova emote chiamata Freemix. Potete dare un'occhiata in anteprima a tutte queste novità nella breve clip allegata in calce a questa notizia. Molto probabilmente, debutteranno nel gioco con l'aggiornamento del negozio di stanotte.

Sembra inoltre che sarà possibile ottenere una skin e un piccone gratuiti partecipando all'evento Fortnite Summer Smash Cup, che sarà attiva nei giorni 1 e 2 febbraio. Al momento, non sono note ulteriori informazioni. Ne approfittiamo per ricordarvi che la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 prenderà il via giovedì 20 febbraio.