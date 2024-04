Fortnite si prepara ai mondiali: date e luogo della FNCS 2024, in palio 2 milioni

Come anticipato dagli account social ufficiali nel corso delle ultime ore, Epic Games ha finalmente svelato tutti i dettagli riguardanti l'edizione 2024 della CCFN, ossia la Competizione del Campionato di Fortnite.

Dopo qualche anno di pausa, i mondiali del battle royale faranno il loro ritorno con un evento che si giocherà dal vivo e, ormai da qualche ora, conosciamo anche dove e quando si terrà. Le fasi finali delle Fortnite Championship Series 2024 verranno trasmesse il 7 e l'8 dicembre 2024 direttamente dalla Dickies Arena di Fort Worth, una location situata in Texas, negli Stati Uniti d'America. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo del free to play, l'edizione 2024 della competizione vedrà la partecipazione di 50 coppie di giocatori, i quali si contenderanno una parte del ricco montepremi, il quale ammonta a 2.002.000 milioni di dollari.

Al momento non è ancora possibile acquistare i biglietti per partecipare all'evento, ma nei prossimi giorni dovrebbero arrivare nuovi dettagli in merito. Vale lo stesso per le skin legate all'evento, che verranno pubblicate nei prossimi mesi.

In attesa che Epic Games diffonda maggiori dettagli sulla FNCS 2024, vi ricordiamo che è stata messa la parola fine al farming di XP in LEGO Fortnite e i giocatori non l'hanno presa bene.

