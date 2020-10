Fortnite si prepara a PS5 e Xbox Series X: avvistata l'icona del DualSense

I sempre ben informati dataminer di Fortnite Capitolo 2 hanno di recente scavato tra i file dell'update 14.40 del battle royale targato Epic Games trovando quelli che sono di fatto i primi riferimenti alle versioni next-gen.

Nel corso della serata è infatti stato pubblicato un file pieno zeppo di icone, tra le quali non troviamo solo le immagini delle skin e delle schermate di caricamento a tema Fortnitemares La Vendetta di Mida, ma anche le sagome dei controller di Xbox Series X|S e PlayStation 5. Osservando l'immagine possiamo confermare senza particolari dubbi che si tratti dell'icona che vedremo nella schermata delle impostazioni visitando la sezione comandi, la quale mostrerà questi controller anche su PC nel caso dovessimo collegarne uno. Vi ricordiamo infatti che sia il DualSense che il pad di Series X sono perfettamente compatibili con il PC e sebbene alcune funzionalità non potranno essere sfruttate su questa piattaforma sarà comunque possibile utilizzarli per giocare.

In attesa di ulteriori dettagli sull'upgrade gratuito di Fortnite per PS5 e Xbox Series X, il quale arriverà al lancio di entrambe le console di prossima generazione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come completare tutte le Sfide Risveglio di Doctor Doom.