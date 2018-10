Fortnite: preparatevi ad Halloween con il costume Testa Cava

Nella notte, è arrivato nel negozio degli oggetti di Fortnite Battaglia Reale il nuovo costume Testa Cava, chiaramente ispirato alla festa di Halloween.

Testa Cava fa parte del set Zucconi ed è una skin di livello Epico, pertanto può essere acquistata al prezzo di 1.500 V-Buck. Compreso nel prezzo c'è anche il dorso decorativo Mantello Marcescente. Al costume è inoltre associato lo strumento di raccolta Intagliatore (Raro, 800 V-Buck). L'arrivo di Testa Cava era già stato ampiamente anticipato da un leak dei giorni scorsi. Grazie ad esso, sappiamo che presto verrà introdotto anche un altro costume di Halloween simile a questo, di cui non conosciamo il nome.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che nel negozio di gioco sono ancora disponibili all'acquisto i costumi Milite Teschio e Ranger Teschio, per i quali può essere sbloccato il dorso decorativo Portale Intestato portando a compimento 20 differenti partite. Volendo, potete anche supportare il vostro creatore preferito grazie al programma Supporta un Creatore, che rimarrà attivo fino al 31 dicembre. Grazie a questa iniziativa, il vostro streamer/artista preferito guadagnerà denaro per ogni V-Buck che spenderete nel negozio. La lista completa dei creatori aderenti (più di 4000!) è disponibile a questo indirizzo.