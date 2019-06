Fortnite: prepariamoci alla finale di Champions League con le skin dei calciatori

Il Chelsea di Sarri è riuscito a conquistare l'Europa League, ma c'è ancora un altro trofeo continentale, ben più importante, da assegnare. Questa sera, al Wanda Metropoliano di Madrid si disputerà la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool. Epic colto la palla al balzo e ha reintrodotto le skin dei calciatori nel negozio di Fortnite!

Sono ben otto le skin del set Goleada tra le quali potete scegliere, quattro di sesso maschile e altrettante di sesso femminile. Sono tutte di livello raro e in vendita a 1.200 V-Buck l'una. Se ancora non vi basta, sappiate che ci sono anche altri oggetti a tema, come i picconi Tacchetto Elite (non comune, 500 V-Buck) e Vuvuzela (raro, 800 V-Buck), e il deltaplano Goleada (non comune, 500 V-Buck). Tra i contenuti in evidenza figura anche la skin Takara (epica, 1.500 V-Buck) e gli altri oggetti del medesimo set, che hanno fatto il loro debutto ufficiale nella giornata di ieri. A seguire trovate una rapida panoramica degli oggetti giornalieri, tra figurano due emote a tema calcistico:

Deltaplano Attacco Nuvola (epico, 1.200 V-Buck)

Piccone Fattucchiere (raro, 800 V-Buck)

Costume Scorpion (non comune, 800 V-Buck)

Costume Miss Volée (raro, 1.200 V-Buck)

Emote Rimbalzi (raro, 500 V-Buck)

Emote Cartellino Rosso (non comune, 200 v-Buck)

In Fortnite c'è spazio anche per un altro sport in questi giorni, la pallacanestro! Tra le nostre pagine trovate la guida alle sfide Fortnite X Jordan. Inoltre, cogliamo l'occasione per segnalarvi che, poco dopo il suo debutto, la Mitraglietta a Raffica è stata depotenziata.