Fortnite Presenta un Amico 3.0: come sbloccare un piccone e una skin gratis

Epic Games ha ufficialmente dato il via all’iniziativa Presenta un Amico 3.0, che per un periodo di tempo limitato permetterà ai giocatori di Fortnite Capitolo 4 di sbloccare in maniera totalmente gratuita una skin e tutto il resto del suo set cosmetico.

Si tratta della terza iterazione dell’offerta a tempo che consente ai giocatori più assidui del battle royale gratis di invitare gli amici meno attivi per giocare insieme ed ottenere numerose ricompense. Per aderire all’iniziativa è sufficiente eseguire l’accesso con un account Epic Games al sito ufficiale di Presenta un Amico 3.0 e poi invitare utenti che hanno giocato meno di 2 ore a Battaglia Reale o Zero Costruzioni negli ultimi 30 giorni. Una volta che il vostro amico ha accettato, potrete giocare con lui e completare le missioni per ottenere le varie ricompense gratis.

Ecco di seguito l’elenco completo delle missioni, che vanno completate in ordine:

Spray ‘Vendetta Muscaria’: si ottiene registrandosi al sito ed aggiungendo almeno un amico

si ottiene registrandosi al sito ed aggiungendo almeno un amico Copertura per armi e veicoli ‘Muscarie Selvagge’: si sblocca giocando una partita di Fortnite con l'amico selezionato

si sblocca giocando una partita di Fortnite con l'amico selezionato Dorso decorativo ‘Portobello Portatile’: bisogna posizionarsi 6 volte nella Top 10 in Fortnite giocando con l'amico selezionato

bisogna posizionarsi 6 volte nella Top 10 in Fortnite giocando con l'amico selezionato Piccone ‘Shiitake Squartatore’: occorre eliminare 45 avversari mentre si gioca con l'amico selezionato

occorre eliminare 45 avversari mentre si gioca con l'amico selezionato Skin ‘Muscaria’: si devono ottenere 50 livelli account cumulativi con l'amico selezionato

Occorre precisare che l’iniziativa è già attiva e sarà disponibile fino al prossimo 9 gennaio 2024 alle ore 17:59 del fuso orario italiano. Sappiate inoltre che le uniche modalità supportate per il completamento di queste missioni sono quelle classiche, ossia Battaglia Reale e Zero Costruzioni.

In attesa di scoprire eventuali promozioni future che Epic Games terrà per il suo free to play, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sul perché le ricompense giornaliere sono sparite da Fortnite Salva il Mondo.