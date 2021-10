Fortnite Presenta un amico: come sbloccare la skin gratis Asso Arcobaleno

Epic Games ha dato il via all'iniziativa Presenta un amico, grazie alla quale i giocatori di Fortnite Capitolo 2 avranno diverse settimane di tempo per giocare in compagnia e sbloccare numerosi oggetti gratis, tra i quali vi è anche un esclusivo costume.

Come partecipare all'evento

Per prendere parte all'evento non occorre fare altro che accedere al sito ufficiale di Presenta un amico, effettuare l'accesso con il proprio account Epic Games Store e poi seguire le istruzioni a schermo per invitare un altro giocatore (si possono invitare massimo cinque utenti). Non è possibile invitare qualsiasi giocatore sia presente nella lista amici, ma solo ed esclusivamente quelli che hanno giocato meno di due ore in una modalità di gioco classica (Singolo, Coppie, Terzetti o Squadre) nel corso dell'ultimo mese.

Come completare le sfide

Una volta che l'amico ha accettato la richiesta, è possibile completare una serie di incarichi piuttosto semplici i cui progressi vengono registrati esclusivamente nelle modalità classiche e non in quelle a tempo. Ciò significa che potete giocare solo le modalità Coppie, Terzetti o Squadre.

Ecco l'elenco di sfide con qualche consiglio su come completarle:

Compito 1 - Crea un collegamento | Ricompensa: Schermata di caricamento estetica "Ingorgo"

Si tratta della missione più semplice, poiché questo particolare oggetto si ottiene nel momento esatto in cui l'altro giocatore accetta la richiesta di Presenta un amico.

Compito 2 - Gioca una partita a Fortnite con un invitato | Ricompensa: Copertura estetica "Iridescente"

Altra sfida molto semplice che non richiede particolari suggerimenti, dal momento che non occorre fare altro che invitare l'altro giocatore nella lobby e avviare una partita nelle modalità Coppie, Terzetti o Squadre.

Compito 3 - Posizionati tre volte nella Top 10 con il tuo invitato | Ricompensa: Deltaplano estetico "Ali iridescenti"

Questo incarico è leggermente più complesso, ma non è affatto impossibile. L'obiettivo è quello di giocare con l'amico invitato e raggiungere in tre partite diverse la Top 10. Il modo più semplice è forse quello di giocare la modalità Squadre, poiché i team in gioco sono pochi e ci sono maggiori probabilità di raggiungere le fasi finali, magari restando nascosti ed evitando di attirare l'attenzione.

Compito 4 - Elimina dieci avversari con il tuo invitato | Ricompensa: Piccone estetico "Bastone della guida"

Come recita la descrizione, non dovete far altro che giocare partite con l'amico e, nel mentre, eliminare dieci giocatori. Non bisogna eliminarli tutti in una sola partita e potete quindi giocare con tutta calma.

Compito 5 - Ottieni 60 o più livelli per conto tuo e aspetta che il tuo invitato ne ottenga altrettanti | Ricompensa: Costume estetico "Asso Arcobaleno"

La missione finale non richiede di giocare con l'amico invitato, ma vuole semplicemente che nel periodo dell'evento entrambi i giocatori ottengano 60 livelli. Quando si parla di livelli non ci si riferisce al Pass Battaglia, ma si parla dei livelli della carriera, i quali sono visibili visitando il menu delle impostazioni.

Va precisato che le registrazioni resteranno aperte fino alle ore 5:59 italiane del 15 novembre, ma coloro i quali hanno già effettuato l'accesso all'iniziativa potranno sbloccare la skin e le altre ricompense gratis entro l'11 gennaio 2022.

