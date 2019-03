Fortnite presenta la nuova mappa realizzata da BluDrive all'evento Samsung Ninja x iKON

Come anticipatovi su queste pagine, in data odierna di svolge a New York l'evento Ninja X iKon, organizzato da Samsung presso il Samsung 837 della Città Statunitense.

All'evento, dedicato alla nuova linea mobile della Compagnia, Samsung Galaxy S10, Fortnite sarà protagonista assoluto e tra gli ospiti presenti troviamo nientemeno che il noto streamer Ninja e la star musicale k-pop iKON. Il Primo aveva anticipato che durante la manifestazione sarebbe stata presentata una nuova mappa di Fortnite, appositamente realizzata per l'occasione.

Nel corso della giornata di ieri, alcune indiscrezioni e leak avevano diffuso un Trailer dedicato all'evento, all'interno del quale si poteva intravedere una nuova mappa. Come ogni rumor, tuttavia, la sua attendibilità non risultava confermata. Maggiori informazioni giungono ora in merito dall'account Twitter ufficiale di Fortnite. Come potete infatti verificare in calce, un cinguettio ha anticipato che durante la manifestazione potremo dare un'occhiata ad una nuova mappa realizzata da BluDrive. In allegato è presente inoltre una prima immagine di anteprima.

Per avere maggiori dettagli in merito a questa "nuova mappa" non ci resta che attendere che l'evento Ninja X iKON Samsung prenda il via. I Lettori e le Lettrici interessate potranno seguirlo in diretta su Twitch, raggiungendo il link presente nel Tweet presente in calce a questa news.