Fortnite presenta il Pacchetto Sfida P-1000 con un trailer ispirato ad Iron Man

Vi ricordate di Bananita, lo strambo personaggio a forma di banana che ha fatto il suo debutto durante la Stagione 8 di Fortnite? Ebbene, è tornato, anche se in una forma decisamente differente.

"Nel bel mezzo del territorio nemico, Jonesy ha lavorato a qualcosa di pericoloso, qualcosa di potente, qualcosa... con il profumo di banana"... stiamo parlando di P-1000, la versione robotica di Bananita! Per utilizzare questa nuova skin, in ogni caso, è necessario acquistare il Pacchetto sfida P-1000 venduto al prezzo di 14,99 euro: oltre al suddetto costume, offre anche l'emote Frappè a impulso e una serie di Sfide a tempo limitato che consentono di sbloccare fino a 1.500 V-Buck.



Per presentare questo nuovo Pacchetto sfida, Epic Games ha deciso di realizzare un trailer che ricalca pari pari alcune celebri scene del primo film di Iron-Man con protagonista Robert Downey Jr. Se ben ricordate, il multimiliardario ha costruito la Mark I, prima versione della sua armatura, proprio mentre era intrappolato in territorio nemico. Trovate il trailer in apertura di notizia, mentre in calce una comparativa fianco a fianco con le scene del film. Ne approfittiamo per segnalarvi che un recente leak ha svelato i nuovi contenuti di Fortnite a tema Halloween.