Fortnite presenta il trailer per il nuovo crossover con Terminator!

A pochi giorni di distanza dal lancio della collaborazione di Fortnite con Futurama, fiocca un nuovo trailer dedicato al crossover con Terminator, il celeberrimo cyborg impersonato da Arnold Schwarzenegger.

Il video, che naturalmente omaggia la pellicola con numerose citazioni per gli appassionati, vede entrare in scena Terminator nella mappa di gioco e subito dopo sfrecciare un camion in miniatura guidato dal T-1000 in Terminator 2: Il Giorno del Giudizio.

Dopo qualche breve frame in sella alla propria moto, arriva anche la rivelazione in grande stile della skin di Terminator in Fortnite, mentre un muro di fuoco le fa da sfondo. Al momento non ci sono altre informazioni circa date o contenuti, ma solo questo teaser trailer.

Nel corso degli anni, sono numerose le collaborazioni che hanno interessato quello che è ormai un battle royale popolarissimo e altrettante sono quelle di cui si vocifera, ancora senza conferma. Prendiamo, ad esempio, la presunta collaborazione fra Fortnite e Doctor Who, che alcuni leaker danno per certa.

Le celebrity che si sono prestate a far parte del roster di gioco sono molte, che si tratti di personaggi del mondo dello spettacolo, personaggi del mondo anime o del mondo videoludico, come nel caso della collaborazione fra Fortnite e Spider-man.