Fortnite: prestazioni da urlo con il DLSS NVIDIA su RTX 3080

Il canale YouTube ufficiale di NVIDIA GeForce mostra gli evidenti benefici grafici e prestazionali dati dall'utilizzo del DLSS in Fortnite equipaggiando il proprio PC gaming con una fiammante scheda video RTX 3080.

In base a quanto illustrato dalla casa verde, la nuova architettura hardware delle GPU della famiglia NVIDIA Ampere e l'adozione del DLSS consente agli appassionati di ottenere un aumento nelle prestazioni quantificabile tra il 200 e il 300%.

Il supporto di Epic Games alla tecnologia RTX di NVIDIA si concretizza in una versione di Fortnite che vanta un dettaglio grafico ancora più elevato, una maggiore fluidità delle immagini a schermo e la possibilità di "dirottare" la potenza computazionale risparmiata dal DLSS in elementi come l'illuminazione dinamica in Ray Tracing.

Come testimoniato in altri titoli come nelle prove sul DLSS 2.0 di Control, questa tecnica sfrutta l'hardware delle schede NVIDIA RTX per ricostruire in maniera "intelligente" l'immagine alle risoluzioni più basse, con vantaggi a cascata sul framerate e su tutti gli altri elementi grafici. In cima alla notizia trovate la video comparativa tra le versioni PC di Fortnite in Ray Tracing fatte girare in 4K nativo o in 4K "ricostruito" dal DLSS tramite i tensor core di RTX 3080.