Fortnite: presto potremo far esplodere alcuni oggetti sulla mappa?

Parlando su Reddit, il Lead Designer di Epic Games Eric Williamson ha rivelato che il team ha discusso più volte circa la possibilità di far esplodere oggetti sulla mappa di Fortnite, senza però arrivare ad implementare questa funzionalità.

Williamson fa sapere che "al team piacerebbe molto aumentare la distruttibilità ambientale" in Fortnite Battle Royale, permettendo ai giocatori di causare esplosioni sparando a barili, cisterne e pompe di benzina. Il Lead Designer non ha escluso che "questa possibilità possa fare la sua comparsa nel prossimo futuro", al momento però non c'è niente di ufficiale in merito e si tratta solo di una semplice ipotesi.

Su Reddit la community ha reagito decisamente bene a questa idea... che Epic possa cogliere la palla al balzo per aggiungere un tocco esplosivo a Fortnite Stagione 6? Non ci resta che attendere per scoprirlo.