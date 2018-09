Fortnite: presto sarà possibile unire e scollegare gli account su console

Dopo l'annuncio a sorpresa di Sony dell'apertura al cross-play su PS4, Epic Games ha annunciato che a breve sarà possibile unire e scollegare gli account console di Fortnite Battaglia Reale.

Come potete leggere nel post di Epic Games pubblicato su Reddit, a novembre arriverà una nuova feature che consentirà ai giocatori console di unire i loro account di Fortnite, così da combinare i vari acquisti effettuati con i diversi profili. Nell'arco di pochi giorni, inoltre, verrà resa disponibile un'altra funzione che permetterà di separare una console da un determinato account, collegandola a un altro profilo.

Si tratta di due funzionalità a lungo richieste dai giocatori console, che fino a questo momento non hanno avuto la possibilità di trasferire i progressi e gli acquisti effettuati con i vari account. Per fare un esempio, un utente PS4 che volesse giocare a Fortnite Battaglia Reale anche su Nintendo Switch e Xbox One dovrebbe fare affidamento su tre account individuali, accumulando progressi e acquisti in-game non trasferibili da un profilo all'altro.

Grazie alle nuove feature in arrivo nelle prossime settimane, però, finalmente i giocatori di Fortnite saranno in grado di unire i loro profili su tutte le versioni console del gioco, trasportando i loro progressi. Cosa ne pensate?

Ricordiamo che i server di Fortnite andranno offline per manutenzione dalle 10:00 di questa mattina, preparandosi all'arrivo della Stagione 6.