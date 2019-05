Fortnite: previsti importanti cambiamenti al Looting con il nuovo update

Svelato l'utilizzo del Ray Tracing in Fortnite X John Wick, i vertici di Epic Games illustrano gli interventi che compiranno con il prossimo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale per migliorare il Looting dello sparatutto battle royale più famoso e giocato del mondo.

Attraverso le pagine del sito ufficiale di Fortnite, i ragazzi di Epic ci informano di aver deciso di operare un importante cambiamento nel sistema di gestione del bottino durante l'esplorazione dell'isola di Fortnite Battaglia Reale.

L'elemento su cui si concentrerà il grosso delle novità previste dal colosso videoludico americano riguarderà la funzione "Tieni Premuto per Scambiare", aggiunta da Epic in uno dei precedenti update di Fortnite per migliorare l'esperienza di gioco degli utenti nelle fasi iniziali della partita online. Dopo un'attenta analisi e il proverbiale scambio di opinioni con i membri della community, gli sviluppatori statunitensi decidono così di approfittare del prossimo aggiornamento per rendere opzionale questa funzione.

Con l'update previsto nel corso della prossima settimana su PC, console e sistemi mobile iOS e Android, quindi, i giocatori potranno decidere di mantenere o meno l'opzione "Tieni Premuto per Scambiare" in base ai propri gusti: utilizzando questa funzione, gli utenti possono cambiare al volo le armi, le armature e gli oggetti reperiti nell'esplorazione della mappa lasciando cadere a terra gli equipaggiamenti utilizzati in precedenza. Il nuovo aggiornamento dovrebbe porre fine alla MAT crossover dedicata al film John Wick 3 Parabellum: a tal proposito, su queste pagine trovate una nostra Guida alle Taglie di Wick di Fortnite.