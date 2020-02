Fortnite: il prezzo della skin Spezzacuori è sbagliato, rimborsi in arrivo

Come già accaduto un paio di volte, nelle ultime ore Epic Games ha ammesso di aver applicato il prezzo sbagliato per una delle skin a tema San Valentino di Fortnite Battaglia Reale e si sta preparando per risolvere la questione.

Parliamo per la precisione di Spezzacuori, un costume raro che per puro errore è stato messo in vendita nel negozio oggetti al prezzo di 1.500 V-Buck, ovvero il costo tipico delle skin leggendarie (quelle viola, per intenderci). Fortunatamente il team di sviluppo è venuto subito a conoscenza della problematica e, come ha fatto prontamente sapere sul proprio account Twitter ufficiale, si sta preparando a rimborsare tutti i giocatori che hanno acquistato la skin, i quali riceveranno i 300 V-Buck che hanno ingiustamente pagato.

A proposito di costumi a tema San Valentino, vi ricordiamo che con l'aggiornamento odierno del negozio oggetti è arrivata la skin Candyman in Fortnite Battaglia Reale e, a differenza di quanto ipotizzato da alcuni appassionati nel corso della giornata di ieri, non è stata pubblicata gratuitamente. Sapevate che sono sempre più numerosi i fan convinti che nella Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 sia in arrivo un nuovo materiale per la costruzione?