Fortnite: il prigioniero di Picco Polare sta per essere liberato?

La neve e i ghiacci su Fortnite si stanno sciogliendo ormai da una decina di giorni, rivelando un oscuro segreto all'interno del dungeon di Picco Polare: c'è un prigioniero intrappolato, presumibilmente dal Re dei Ghiacci, in un blocco, dal quale è ora perfino emerso un braccio.

Vista la velocità alla quale si sta sciogliendo il tutto, sembra dunque che non manchi molto prima che venga liberato del tutto il recluso e ne sia svelata l'identità e cosa rappresenti: molti giocatori pensano infatti che si tratti della skin che verrà data come ricompensa dopo le 9 settimane di sfide della Stagione 7.

Potrebbe però trattarsi anche di altro, di un nuovo evento come hanno ipotizzato alcuni, o addirittura del primo indizio per la prossima stagione di Fortnite, vista la ben nota propensione di Epic Games a stuzzicare i propri fan.

Tutto quello che sappiamo finora è che la pelle del prigioniero sembra sia fatta di un materiale simile alla pietra, che presenta anche alcune incisioni sul palmo delle mani, e quelle che sembrano delle spine all'altezza delle spalle. Curiosamente inoltre, l'asset utilizzato per il misterioso personaggio è internamente chiamato "Pinguino", per preservarne l'identità. Chissà che non abbia davvero qualcosa a che fare con l'animale.

Voi che ne pensate? Cosa credete che succederà una volta liberato il prigioniero?