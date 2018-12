Fortnite: prima immagine teaser della Stagione 7, confermato l'arrivo della neve

Dopo tanti rumor e voci di corridoio, Epic Games ha finalmente pubblicato via Twitter la prima immagine teaser ufficiale della Stagione 7 di Fortnite Battle Royale che, oltre a ricordarci la data di partenza della nuova stagione, conferma l'arrivo del freddo e della neve.

Come potete vedere nel tweet riportato a fine news, la prima immagine teaser della Stagione 7 di Fortnite Battle Royale ritrae una lastra di ghiaccio all'interno della quale si staglia la sagoma di un misterioso personaggio incappucciato. Il messaggio allegato al post recita: "Il ghiaccio si espande...3 giorni alla Stagione 7". Sembra dunque confermato l'arrivo del freddo e di possibili cambiamenti per la mappa di gioco, come ipotizzato da alcuni nel corso degli ultimi giorni. L'immagine pubblicata da Epic Games include inoltre un ultimo dettaglio da non sottovalutare: nella parte destra vediamo la silhouette di uno sciatore, ciò vuol dire che sarà possibile spostarsi velocemente utilizzando sci e tavole da snowboard? Fortunatamente per saperne di più non dovremo attendere a lungo: Fortnite Battle Royale sarà uno dei protagonisti dei Game Awards 2018, che si terranno venerdì 7 dicembre alle 2:00 (fuso orario italiano), quale occasione migliore per lanciare un nuovo trailer e dare ufficialmente il via alla Stagione 7?