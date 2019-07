Fortnite: ecco le prime immagini delle skin in arrivo con la Stagione 10

Non vedete l'ora di scoprire quali nuove skin saranno disponibili con il Pass Battaglia della Stagione X di Fortnite Battaglia Reale? Allora non potete perdervi questa serie di screenshot che ci permettono di dare un primo sguardo ad alcuni dei prossimi costumi.

Guardando con attenzione il trailer della Stagione 10 di Fortnite, è infatti possibile vedere per una frazione di secondo alcune skin mai viste prima e che, con tutta probabilità, arriveranno nel pass stagionale con l'aggiornamento di domani. Parliamo di 4 nuove skin in totale, alcune delle quali sembrano richiamare vecchi costumi. La prima sembra infatti una sorta di rivisitazione della tuta spaziale vista nelle primissime stagioni, con l'unica differenza che consiste in luci verdi e non arancioni. Un'altra sembra essere legata al mech del teaser della Stagione 10, che potrebbe quindi non essere un nuovo veicolo da utilizzare in battaglia. Il terzo costume, invece, è una versione alternativa di DJ Yonder, la buffa skin del lama che questa volta indossa un abito elegante con tanto di corona. L'ultima di questi personaggi è invece una donna con un costume che ricorda quello delle skin dei "cattivoni" della Stagione 4.

Non ci resta quindi altro da fare che attendere le poche ore che ci separano dal lancio dell'attesissima nuova stagione del battle royale targata Epic Games, nella quale dovrebbero fare il proprio ritorno diverse vecchie aree della mappa e alcune delle armi viste nei primi mesi dal lancio.

