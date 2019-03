Fortnite: primi dettagli e immagini delle figurine Panini

Dal sito americano di Panini emergono i primi dettagli sulle figurine di Fortnite, in arrivo questa primavera con distribuzione globale su larga scala, Italia compresa, paese dove l'azienda conta di fornire oltre un milione di punti vendita.

Lo store online americano di Panini ha aperto i preordini per il box che include 24 bustine con 144 carte (di cui 9 esclusive) e album in omaggio, al prezzo di 60 dollari. Sulla confezione si parla chiaramente di "Serie 1" al momento però non sappiamo con quale cadenza verranno distribuite le prossime serie.

Allo stato attuale non ci sono notizie più precise per il mercato italiano, il box in questione dovrebbe fare la sua comparsa anche nel nostro paese, nei giorni scorsi Panini si è limitata a parlare genericamente di "primavera" come periodo di lancio dell'album, delle figurine e delle carte, nessuna conferma invece riguardo i prezzi, che in ogni caso non dovrebbero essere troppo elevati.