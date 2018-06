Fortnite Pro Am 2018: il torneo dei record ha regalato spettacolo all'E3

Epic Games, oltre ad annunciare la Coppa del Mondo di Fortnite e a darci un assaggio della tanto attesa modalità spettatore, ha saputo organizzare un torneo spettacolare grazie alle molte celebrità che vi hanno partecipato.

Il popolare streamer Twitch Tyler 'Ninja' Blevins e produttore e DJ Christopher 'Marshmello' Comstock sono i vincitori del primo torneo Fortnite Pro-Am Celebrity. Con uno come Ninja in campo, poteva andare forse diversamente? Con la vittoria, la coppia ha vinto il maestoso trofeo Golden Pickaxe e, cosa più importante, il premio di $ 1,000,000 da donare in beneficenza a un'associazione a loro scelta.

Prima della terza e decisiva partita, sono stati giocati due match di “riscaldamento” per dare l'opportunità a tutti i giocatori di riscaldarsi, sia individualmente che insieme ai loro compagni di squadra. La prima partita è stata giocata in modalità Solo e ha messo a confronto tutti e 100 i partecipanti l'uno contro l'altro. Lo YouTuber NoahJ456 ha sconfitto il giocatore professionista “Kinstaar”' in un epico scontro a fuoco 1 contro 1.

La seconda partita, invece, è stata giocata a coppie, in modo che queste potessero trovare la giusta intesa prima di gettarsi seriamente nella mischia. Questa volta è stato proprio la coppia capitanata da “Kinstaar” a vincere.

Dopo le prime due partite, l'attenzione di tutti si si è ovviamente spostata al terzo e ultimo match, in cui sono stati effettivamente messi in palio i 3 milioni di Dollari di montepremi. Dopo intensi scontri, nelle fasi finali della partita, Ninja e Marshmello sono riusciti ad avere la meglio sui loro due ultimi avversari, gli streamer Jack “CouRage” Dunlop e “KittyPlays”.

Ecco, dunque, gli ultimi 10 piazzamenti migliori per la partita in denaro del torneo Fortnite Pro-Am Celebrity, insieme a una ripartizione del montepremi premiato. E ovviamente, nel caso ve lo foste perso, in allegato troverete anche il video completo dell'evento targato Epic Games.