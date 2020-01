Fortnite: il pro player Aydan fa una sorpresa commovente alla madre

Il pro player e streamer di Fortnite Aydan "Aydan" Conrad ha regalato ai suoi spettatori una scenetta inaspettata. Durante un suo stream ha telefonato alla madre per dargli quello che ha definito il suo "regalo di Natale in ritardo".

Aydan, che è uno dei pro player di Fortnite (anche se non disdegna di giocare ad altro) più popolari su Twitch con oltre 1,4 milioni di follower.

Nel corso di uno stream, ha chiamato la madre dicendole, in sostanza, che aveva saldato tutti i debiti nei confronti della scuola. All'inizio la madre gli ha risposto: "Non ho bisogno di niente, Aydan. Hai fatto abbastanza per me."

"Beh, è ​​troppo tardi, mamma", ha continuato Aydan. "Tutti i tuoi prestiti sono già stati pagati." Inizialmente la madre di Aydan, come si sente dalla telefonata, ha una reazione incredula ma poi scoppia in lacrime.

Aydan ha dato il merito della sorpresa alla chat di Twitch, dicendo "sono loro che lo hanno reso possibile". Tra le lacrime, la madre ha ringraziato gli spettatori di Aydan.

Oltre a guadagnare grazie a Twitch, Aydan ha anche guadagnato oltre 160.000 Dollari negli eventi di Fortnite. Guadagni che contano anche i 50.000 Dollari derivanti dalla sua partecipazione ai Mondiali di Fortnite nell'evento Duo.