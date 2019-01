Fortnite: i pro player continuano a lamentarsi di Epic e del gioco

Epic deve affrontare l'ennesimo attacco della community dei pro player, dopo che un post sul blog ha rivelato alcune nuove informazioni - accolte non esattamente benissimo - sull'arrivo della prossima stagione di Fortnite.

Myth, giocatore del Team SoloMid ormai divenuto portavoce del malumore della community, ha espresso tutta la sua frustrazione dopo aver visto le modalità di selezione di Epic dei partecipanti per il prossimo evento di Fortnite in Polonia e la patch con cui dovrebbe esser giocato il torneo di Katowice.

Myth ha ritwittato un cinguettio di Convertible coach e giocatore statunitense di Fortnite, il quale ha sollevato alcune riserve sul processo di selezione dei giocatori, confrontando le precedenti dichiarazioni dello stesso publisher con gli aggiornamenti pubblicati nei giorni scorsi.

Myth ha scritto: "Sono senza parole”, "cosa sta succedendo internamente? Le cose non funzionano? Sarà stato un errore madornale...?" Il motivo della sua reazione è stato, fondamentalmente, questo: la stagione 8 di Fortnite andrà live proprio il giorno dell'inizio dell'IEM di Katowice, il che significa che cambiamenti significativi nel gameplay e nuovi elementi potrebbero essere aggiunti senza che i professionisti possano avere il tempo di allenarsi e adeguarsi alle modifiche. Una cosa che Epic, secondo quanto dichiarato, avrebbe evitato in futuro.

Certo, Epic potrebbe portare all'IEM Katowice una versione precedente del gioco, per dar modo ai pro player di giocare ad armi pari e senza problemi.

Un'altra fonte di frustrazione è stata il modo in cui Epic ha selezionato alcuni giocatori per l'evento. C'è stato un torneo in-game, la Explorer Pop Up Cup, usata come qualifier. Persino Matt Layman, a capo del team che si occupa di esport in Epic, aveva dichiarato: "saremo molto chiari quando qualcosa verrà utilizzato come qualifier".

Sfortunatamente per i giocatori, non sembra esser stato così. I 25 migliori giocatori della Explorer Pop Up Cup sono stati selezionati segretamente da Epic, nonostante non fosse stata fornita alcuna indicazione in tal senso. I giocatori professionisti, insomma, lamentano la mancanza di comunicazione tra loro ed Epic Games che, ancora una volta, sembra essersi mossa in maniera del tutto autonoma ignorando le esigenze della community.