Fortnite: i pro player creano un'associazione per tutelarsi e dialogare con Epic

I giocatori professionisti di Fortnite, tra cui spiccano nomi molto conosciuti come Bugha, Elevate e Bizzle, hanno deciso di tutelarsi e di creare una specie di associazione che li tuteli e che in grado di mettere in piedi una linea comunicativa diretta con gli sviluppatori.

Il grande problema con Epic Games è effettivamente sempre stato il fatto che il colosso nordamericano pare non ascoltare le lamentele dei giocatori. Con questa associazione, i giocatori vogliono quindi mandare un feedback forte e diretto con gli sviluppatori, i giocatori sperano di essere in grado di trasformare Fortnite in un prodotto migliore e decisamente più “competitivo”.

L'FNPPA è attualmente formato da otto giocatori del Nord America e altri otto dall'Europa, e molti altri potrebbero aggiungersi in futuro.

È ancora troppo presto per dire quale impatto avrà l'associazione per il futuro del titolo, ma è chiaro che i giocatori stanno cercando di imitare ciò che i giocatori di CS: GO stanno facendo con il CSPPA. Il CSPPA è stato in grado di raggiungere un discreto grado di autorità creando un dialogo con le parti coinvolte e sta attualmente lavorando per raggiungere standard contrattuali equi certi per i giocatori.

Certo, per i comuni mortali probabilmente la creazione dell'associazione non farà molta differenza ma potrebbe avere un impatto sugli aggiornamenti futuri del titolo.