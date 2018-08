Fortnite: il problema delle ricompense sta rientrando ed Epic chiede aiuto alla community

Nelle ultime ore sono numerose le segnalazioni dei giocatori di Fortnite Salva il Mondo, i quali non riescono ad ottenere le ricompense di fine missione per via di un bug.

Fortunatamente pare che il team di Epic Games sia riuscito a trovare una soluzione, anche se un numero minore di utenti continua a riscontrare il problema. Ecco infatti il contenuto dell'ultimo aggiornamento degli sviluppatori sulla questione:

"Abbiamo pubblicato una soluzione al bug che impediva di ricevere ricompense al termine di una missione e contiamo di risolvere quello relativo alle missioni Consegna la Bomba con la patch in uscita nel corso di questa settimana. Vi preghiamo di farci sapere se state ricevendo o meno le ricompense.

Trovare la causa del bug non sarebbe stato possibile senza tutto l'aiuto fornito dalla community, che ci ha invitato i log e le informazioni necessarie. Vi sveleremo maggiori dettagli sul problema con l'uscita dell'aggiornamento alla versione 5.20, insieme ai nostri piani per scusarci con i giocatori che sono caduti vittima di questo problema.

Ci sono ancora alcune segnalazioni di utenti che riscontrano questo bug, ma si tratta di un numero molto basso. Nel caso dovesse succedere anche a voi, magari su console, vi consigliamo di utilizzare il tasto per segnalare un problema presente nel menu. I giocatori PC sono invece invitati a seguire i seguenti passi:

Riscontrate l'errore delle ricompense

Chiudete il client

Cercate la cartella: "C:UtentiNomeUtenteAppDataLocalFortniteGameSavedLogs"

Inviate il file di testo chiamato FortniteGame.log al discord di Magyst (#8046)."

Insomma, se siete tra i pochi che ancora non riescono a ricevere le ricompense, dovreste inviare tutte le informazioni possibili agli sviluppatori, in modo che risolvano definitivamente questo fastidioso bug. Vi ricordiamo che nella versione PlayStation 4 e Xbox One del gioco è possibile segnalare un bug aprendo il menu con il tasto Start e selezionando la voce Feedback.

Nel frattempo vi ricordiamo che la roadmap di Epic Games per Fortnite Salva Il Mondo ha svelato l'arrivo di numerosi nuovi eroi mitici e leggendari oltre al fucile d'assalto dell'evento. Se siete poi tra i giocatori della Battaglia Reale su Android e state riscontrando dei rallentamenti, fareste bene a leggere il consiglio degli sviluppatori in merito.