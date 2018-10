Fortnite: il problema legato al set Goalbound è stato corretto

Nelle ultime ore erano in molti i giocatori di Fortnite Battaglia Reale preoccupati per via di un recente problema legato ad un preciso set di costumi.

Per via di problematiche legate ai gruppi, infatti, Epic Games è stata costretta a rimuovere temporaneamente i costumi Goalbound dal gioco, facendo sapere agli utenti che, nel caso ci fosse stato bisogno, sarebbero stati definitivamente rimossi. Per fortuna non è stato così e in poche ore gli sviluppatori hanno risolto il problema e inserito di nuovo le skin negli armadietti dei giocatori che le possedevano.

A proposito di costumi, ecco di seguito tutti gli oggetti in vendita oggi nel negozio:

Costume Bombarolo Oscuro (include lo zaino Borsa Oscura) – 1.200 V-Buck

Strumento da raccolta Crash Tonante – 1.200 V-Buck

Deltaplano Glifo Oscuro – 500 V-Buck

Costume Ranger della barriera – 1.500 V-Buck

Costume Dinamo – 1.200 V-Buck

Emote Qualcosa che puzza – 500 V-Buck

Deltaplano Aliante combattimento – 500 V-Buck

Strumento da raccolta Giro della vittoria – 500 V-Buck

Emote Aquila– 500 V-Buck

Vi ricordiamo inoltre che con l'arrivo della Stagione 6 sono aumentati esponenzialmente i rischi di trovare virus all'interno delle APK Android che si scaricano sui siti non autorizzati. Il consiglio è quindi quello di avviare il download solo ed esclusivamente dal sito ufficiale del battle royale.