Fortnite: i problemi di connessione su PC sono dovuti all'aggiornamento per Meltdown

Negli ultimi giorni i giocatori PC dihanno sperimentato problemi di connessione e stabilità generale, con difficoltà di login e frequenti disconnessioni dai server. Le problematiche in questione sono dovute agli aggiornamenti lato server per aggirare il bug Meltdown che ha colpite le CPU

Questo il messaggio pubblicato dagli sviluppatori sul forum del gioco: "vogliamo darvi qualche informazione riguardo i recenti problemi di connettività e l'instabilità della piattaforma. I nostri servizi cloud e l'infrastruttura di rete hanno necessitato di pesanti aggiornamenti per aggirare la vulnerabilità Meltdown e questo ha causato un lavoro extra ai server del gioco. Potrebbero verificarsi problemi anche con la pubblicazione dei prossimi aggiornamenti, stiamo lavorando per fare in modo che i disservizi siano ridotti al minimo."

Ricordiamo che fino a oggi (lunedì 8 gennaio) è attiva in fase di test la nuova modalità Sneaky Silencer, nella quale i giocatori dovranno preferire i metodi stealth per ottenere la vittoria, giocando solamente con armi silenziate. Questa modalità entrerà definitivamente in playlist nelle prossime settimane.