Fortnite, problemi di disconnessione su Xbox One: Epic al lavoro per risolvere

Non tutto sembra essere andato per il verso giusto con la pubblicazione dell'aggiornamento di contenuto 7.20 per Fortnite. A giudicare dalle segnalazioni reperibili in rete, diversi giocatori Xbox One stanno riscontrando dei fastidiosi problemi di disconnessione.

Per fortuna, Epic Games è rapidamente venuta al corrente della problematica, e con un comunicato pubblicato nel sub-Reddit ufficiale del gioco ha annunciato di essere già al lavoro per risolvere la criticità. Il community manager Sean Hamilton ha scritto: "Siamo al corrente dei problemi di disconnessione che stanno riscontrando i giocatori Xbox One, che vengono rispediti alla lobby mentre si trovano in partita. Stiamo lavorando per risolvere la situazione, vi aggiorneremo non appena avremo nuove informazioni da condividere".

Se siete tra gli sfortunati giocatori colpiti dalla problematica su Xbox One, al momento non potete far altro che pazientare in attesa di una soluzione, che ci auguriamo non richieda troppo tempo. L'aggiornamento di contenuto 7.20 pubblicato su tutte le piattaforme nel pomeriggio ha introdotto il Pupazzo di neve subdolo, la modalità a tempo Sfida tra cecchini e la Piramide Omega all'interno del Quartiere nella Battaglia Reale, e le Sfide della settimana 4 di Frostnite in Salva il Mondo. Quest'oggi, inoltre, sono state presentate la nuova skin Honor Guard, esclusiva per gli acquirenti del nuovo smartphone Honor View20.