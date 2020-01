Problemi di Fortnite: dai freeze ai caricamenti lunghi, Epic è al lavoro per risolverli

Fortnite non è purtroppo esente da problemi tecnici e nelle ultime settimane le problematiche sono state varie e numerose: dalle lobby vuote ai caricamenti infiniti, passando per freeze e altri bug più o meno fastidiosi.

Gli sviluppatori di Epic Games hanno dichiarato di essere al corrente di questi problemi e di essere al lavoro per risolverli, l'aggiornamento 11.40 (in arrivo presumibilmente entro questa settimana) dovrebbe risolvere tutte le principali problematiche di Fortnite con particolare focus sui caricamenti, divenuti per molti davvero insostenibili.

Gli sviluppatori stanno tornando a lavoro in queste ore dopo le vacanze natalizie, dal 18 dicembre scorso non sono stati pubblicati altri aggiornamenti o contenuti per Fortnite, situazione che potrebbe aver amplificato i bug e fatto sentire i giocatori abbandonati a se stessi. Epic ha però rassicurato tutti, presto Fortnite tornerà a funzionare correttamente e altri patch di manutenzione sono previste per le prossime settimane. Lo sapevate? Un bug scoperto nelle scorse ore fa precipitare i giocatori a Borgo Bislacco facendo sparire di fatto una parte della mappa.

L'aggiornamento 11.40 di Fortnite dovrebbe fare il suo debutto domani, mercoledì 8 gennaio, o al più tardi il giorno successivo insieme alle nuove Sfide della Settimana, le prime del 2020 dopo gli eventi di Natale e Star Wars.